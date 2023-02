Wie süß: Kim Kardashian ist mit ihren Kindern Skifahren

Kim Kardashian (42) ist sportlich unterwegs. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty teilt mit ihren Fans immer wieder süße Einblicke in das Familienleben mit ihren Kindern. Zuletzt posierte sie zusammen mit ihrer Tochter Chicago (5) und ihrem Sohn Saint (7) für die Handykamera, während alle dabei lustige Grimassen zogen. Nun machte die Vierfachmama mit ihren Kindern einen eisigen Ausflug – und ließ auch dieses Mal ihre Fans daran teilhaben.

Kims jüngste Tochter Chicago West war für einen Skitag mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern North West (9), Saint West und Psalm West (3) in einen pinkfarbenen Puff, einen passenden Fleece und eine Schneehose gekleidet, wie die Bilder auf Instagram zeigen. Die Kleine sah sehr selbstbewusst aus, als sie mit ihren Skiern auf dem Schnee stand, bereit für einen Tag auf der Piste. Ihr großer Bruder Saint war ganz in Schwarz gekleidet, zusammen mit dem kleinen Bruder Psalm, der ebenfalls mit einer Mütze, einer Burton-Jacke und kuscheligen Handschuhen für den Winterausflug gewappnet war.

Tochter North zeigte ihren Stil mit einem einzigartigen Look, indem sie sich für einen silbernen Puffer und ein komplett weißes Ski-Ensemble entschied. Das älteste Kind von Kim und ihrem Ex-Mann Kanye West (45) kuschelte sich an seine Mutter, als sie in einer Gondel auf den Berg fuhren, und lächelte für den süßen Schnappschuss. Die Skims-Gründerin sah auch schick aus in einer glänzenden schwarzen Pufferjacke und einer passenden Hose, zusammen mit einer Mütze und einer übergroßen Brille.

