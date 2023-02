Nach Verlobungsnews: Alessia Herren präsentiert ihren Ring

Alessia Herren (21) zeigt ein besonderes Schmuckstück. Bei The Real Life - #nofilter verkündete die Tochter des Schlagersängers Willi Herren (✝45), dass sie und ihre Partner Can vor den Altar treten werden. Ihr Liebster habe ihr in Istanbul auf einer Jacht um ihre Hand angehalten. Für den Antrag fuhr er sogar richtig auf und organisierte ein Abendessen bei Kerzenschein und Geigenmusik. Im Netz präsentiert Alessia jetzt stolz ihren Verlobungsring.

Auch bei Instagram teilte Alessia jetzt ihre Verlobung mit den Fans. Dabei präsentiert sie stolz den Klunker, mit dem ihr Can ihr den Antrag machte. "Mein Verlobter und ich", schreibt sie offenbar glücklich zu einem Bild ihrer Hand mit dem Diamantring. Darauf ist auch ihr zukünftiger Ehemann mit einem riesigen Strauß Rosen über der Schulter zu sehen. Auf einem zweiten Bild strahlen die frisch Verlobten in die Kamera. Mit diesem Post macht Alessia ihre Verlobung nun auch ganz offiziell.

In den Kommentaren gratulieren Alessias Fans fleißig zu dem neuen Lebensabschnitt. Aber auch einige prominente Freunde freuen sich mit der 21-Jährigen. "Gratuliere", schreibt unter anderem Vanessa Mariposa (30) mit vielen Herzen. Und auch Jade Übach (28) und Laura Morante (32) kommentieren: "Herzlichen Glückwunsch."

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Verlobungsring

Instagram / alessiamillane Alessia Herren (r.) mit ihrem Verlobten Can

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, ehemalige Sommerhaus-Kandidatin

