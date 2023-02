Dolly Parton verkündet: Lieber 77 als noch mal jung sein!

Dolly Parton hat keine Angst vorm Altern! Im vergangenen Jahr erst brach die Country-Legende drei Weltrekorde, doch auch ihr charakteristischer Look macht sie unverwechselbar. Nach über 50 Jahren in der Musikindustrie kennt sie den ständigen Druck, jung auszusehen zu gut. Dennoch hat die "Jolene"-Interpretin auch kurz nach ihrem Geburtstag kein Problem mit dem Älterwerden. Dolly Parton verrät, warum sie lieber 77 ist, als noch mal jung zu sein!

Dolly (77) habe sich mit dem Gedanken abgefunden, dass die Weisheit mit dem Alter kommt. Die Sängerin gab zwar scherzend zu, dass sie am liebsten für immer 35 geblieben wäre, wolle aber ihre Zeit nicht damit verbringen, über ihr Alter nachzudenken. Gegenüber Insider stellt die Sängerin klar: "Ich meine das aus tiefstem Herzen: Wenn ich die jungen Leute von heute so anschaue und sehe, was sie durchmachen müssen, gerade jetzt, dann bin ich ehrlich gesagt lieber in meinem Alter, als noch einmal jung zu sein."

Besondere Rituale für ihre Haut habe Dolly nicht und sie glaube nicht daran, Unsummen für Beauty-Produkte ausgeben zu müssen – günstigere seien genauso gut oder besser. Für die Country-Berühmtheit komme es darauf an, den Moment zu genießen und das beste aus ihrer Zeit zu machen. "Solange ich gesund bleibe, sollten die Zahlen keine Rolle spielen. Ich fühle mich nicht alt, ich arbeite nicht altersgemäß, denke nicht altersgemäß und ich sehe hoffentlich auch nicht alt aus."

Anzeige

Courtesy of Netflix Dolly Parton in "Dolly Parton’s Christmas on the Square"

Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Los Angeles 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de