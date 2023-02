"Faltenfrei": Gerda Lewis lässt seit Jahren Botox injizieren

Sie scheint einfach nicht zu altern! Nach der Teilnahme bei Germany's next Topmodel verteilte Gerda Lewis (30) wenig später Rosen als Bachelorette. Mittlerweile begeistert die Influencerin ihre zahlreichen Fans in den sozialen Medien mit Einblicken in ihr privates Leben. Die Brünette macht kein Geheimnis daraus, ab und an beim Beauty-Doc etwas nachhelfen zu lassen. Jetzt äußerte Gerda ihre Meinung zum Thema Botox!

Es sei das beste Mittel gegen Falten, erklärt sie in einer Instagram-Fragerunde. Schon vor fünf Jahren habe die Beauty damit zum ersten Mal nachhelfen lassen. "Ich hatte starke Mimikfalten für mein Alter und ich bin sehr froh, dass ich damals schon angefangen habe", schreibt die 30-Jährige in ihrer Story. Durch das Botox seien ihre Falten nicht tiefer geworden, was sie auch anhand von zwei Vergleichsfotos zeigt.

Dennoch möchte Gerda ihre Follower nicht dazu ermutigen, ebenfalls nachhelfen zu lassen. Sie wolle niemanden beeinflussen und macht deutlich: "Man muss überhaupt keine Eingriffe machen, wenn man es nicht möchte." Die Ex-Bachelorette meint, auch Pflegeprodukte seien nicht zu unterschätzen. Außerdem schreibt sie: "Jeder Mensch ist toll, egal, mit wie vielen/wenigen Falten!"

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis Botox Vergleich

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juni 2022 in Köln

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Januar 2023

