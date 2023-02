Wie im TV: Stephie Stark deprimiert Dating auch im Real Life

Stephie Stark (27) hat auch im echten Leben keine guten Dating-Erfahrungen gemacht. Die Influencerin hatte gehofft, beim Bachelor und später dann bei Bachelor in Paradise ihren Traumprinzen zu finden – allerdings ohne Erfolg. Vor wenigen Monaten hatte sie abseits der Kameras dann eine Frau kennengelernt, aber auch mit der sollte es nicht klappen. Mittlerweile ist Stephie von ihren ständigen Liebespleiten genervt.

Im Promiflash-Interview bei der Pre-Valentinstagsparty von David Lovric plauderte die 27-Jährige aus, dass sich bei ihr in Sachen Liebe nicht viel getan habe. Sie sei nach wie vor Single. "Es ist bei mir im Fernsehen nicht anders wie im echten Leben", bedauerte die Kölnerin. Von ihrem Mr. oder ihrer Mrs. Right wünscht sie sich vor allem Ehrlichkeit: "Das wäre schon mal eine gute Voraussetzung."

Als Single sei Stephie daher auch kein Fan vom Valentinstag. "Es stellt die Singles immer so auf einen Präsentierteller und dann fühlt man sich manchmal so ein bisschen schlecht gegenüber den Pärchen." Sie glaube, dass man auch an allen anderen Tagen glücklich sein könne.

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Influencerin

Instagram / stephie_stark Stephie Stark im Januar 2023 in Köln

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Reality-TV-Kandidatin

