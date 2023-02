Alessia Herren fühlt sich mit ihrem Babybauch unattraktiv

Alessia Herren (21) hat Probleme damit, die Veränderung ihres Körpers anzunehmen. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Tochter von Willi Herren (✝45) ihre Fans mit süßen Neuigkeiten überrascht: Sie ist zum ersten Mal schwanger. Seine wachsende Babykugel zeigt der Reality-TV-Star seither gelegentlich auf Social Media. Doch ganz wohl fühlt sich Alessia in ihrem Körper mit der Schwangerschaft offenbar nicht.

"Ich werde halt immer dicker und dicker", merkte die 21-Jährige bei The Real Life - #nofilter an, während sie sich für ein Schwangerschafts-Fotoshooting stylen ließ. Für die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin offenbar eine schwierige Situation. "Also Gott sei Dank nur der Bauch, sonst nichts anderes. Aber ich fühle mich so unattraktiv. Das ist unglaublich", betonte Alessia. Dennoch war sie mit dem Ergebnis des Shootings mehr als zufrieden.

Lange muss die TV-Bekanntheit aber nicht mehr auf die Geburt ihres Kindes warten. Erst vor wenigen Tagen hatte die werdende Mama einen Schnappschuss ihrer XXL-Kugel auf Instagram geteilt und verraten, in welcher Woche sie sich befindet. "Wenn du schon in der 31. Schwangerschaftswoche bist und dir das erste Mal Schwangerschaftsklamotten holst...", hatte sie zu dem Bild geschrieben.

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Realitystar

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Babybauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de