Für "Let's Dance": Alex Mariah Peter will mental gesund sein

Welche Vorkehrungen hat Alex Mariah Peter (25) für ihre Let's Dance-Teilnahme getroffen? Die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2021 ist ab Freitag in der beliebten Tanzshow zu sehen. Ab dann versucht sie, die Zuschauer Woche für Woche mit ihren Performances zu begeistern. Doch das erfordert hartes Training. Alex hat sich vorab aber nicht nur Gedanken über ihre physische, sondern auch über ihre psychische Gesundheit gemacht.

"Ich habe mich im Vorhinein vor allem um meine mentale Gesundheit gekümmert, denn mit der Show geht einher, wieder einer breiten Masse und somit vielen unterschiedlichen Meinungen ausgesetzt zu sein", erklärte die 25-Jährige gegenüber Promiflash. Sonst wolle sie aber alles einfach auf sich zukommen lassen. Sie freue sich total über die Reise, die ihr dort bevorstehe.

Doch Alex hat auch ein bisschen Bammel vor körperlichen Schäden. "Ich glaube, das kann gerade am Anfang sehr schnell in einem Anflug von Übermotivation passieren", vermutete sie in Bezug auf die Verletzungsgefahr. Schließlich habe man nur eine Woche zum Einstudieren der Choreografie: "Da kann es mit Sicherheit passieren, dass man nicht richtig auf seinem Körper hört und zu lange und zu hart trainiert."

