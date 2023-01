"Let's Dance" 2023: Alex Mariah Peter peilt das Finale an!

Alex Mariah Peter (25) hat große Pläne! Bei Germany's next Topmodel hat sie bereits Durchsetzungsvermögen bewiesen und holte sich 2021 den Sieg in der 16. Staffel. Schon bald stellt sich die gebürtige Kölnerin dem nächsten Abenteuer: Sie ist eine der 14 Let's Dance-Kandidaten und wird ab dem 17. Februar um den Titel "Dancing Star 2023" kämpfen. Alex' Ehrgeiz ist bereits geweckt – sie will bis ins Finale!

Im Interview mit RTL sprach die 25-Jährige über ihre anstehende "Let's Dance"-Teilnahme. Zwar sei sie dem Tanzen gegenüber zunächst skeptisch gewesen, inzwischen habe sie aber Spaß daran gefunden und liebt das "empowernde Gefühl", das dabei entsteht. "Es wird eine große Challenge für mich, aber ich würde lügen, wenn ich nicht auch Lust hätte, so weit wie möglich zu kommen, bestenfalls bis ins Finale", betonte Alex. Auf den ein oder anderen Muskelkater freue sich das Model sogar schon.

Nicht nur bei "Let's Dance" könnte demnächst viel von Alex zu sehen sein. Womöglichst ist die Beauty auch in der kommenden Staffel von "Germany's next Topmodel" mit dabei. Ein Instagram-Foto sah zumindest verdächtig danach aus, als würde sie sich am Set der Castingshow befinden.

Getty Images Alex Mariah Peter im Mai 2022 in Berlin

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im Mai 2022

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im Dezember 2022 in Los Angeles

