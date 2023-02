So schwärmte Cristiano Ronaldo am Valentinstag über Georgina

Da liegt Liebe in der Luft! Nachdem Cristiano Ronaldo (38) in den vergangenen Jahren bereits mehrere Beziehungen, beispielsweise mit Laufsteg-Queen Irina Shayk (37), eingegangen war, fand der Profi-Kicker in Georgina Rodriguez (29) wohl seine wahre Liebe. Die beiden sind seit 2016 ein Paar und nach wie vor funkt es so richtig zwischen dem Fußballer und dem spanischen Model. Zum Valentinstag sendete Cristiano seiner Georgina eine süße Botschaft!

Via Instagram teilte der mittlerweile 38-Jährige gestern einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Flamme. Das Bild untermalte er mit den Worten: "Schönen Valentinstag, meine Liebe! Ich kann mich so glücklich schätzen, dich in meinem Leben zu haben!" Auf dem Foto lächelt das Paar glücklich in die Kamera – Cristiano in einem schwarzen Pullover und seine Frau in einem grauen Mantel und mit glitzernden Ohrringen.

Erst vor Kurzem hatte der bekannte Portugiese Geburtstag gefeiert und seine Frau ließ es sich hierbei auch nicht nehmen, ihrem Schatz ein paar Worte zu widmen. Sie hatte in den sozialen Medien geschrieben: "Ich bin verliebt in dich und in das, was wir zusammen sind."

Anzeige

Getty Images Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez mit Cristiano Ronaldo, September 2021

Anzeige

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de