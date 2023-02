Alex Mariah Peter freut sich auf "Let's Dance"-Show-Glamour

Bald schwingt Alex Mariah Peter (25) bei Let's Dance das Tanzbein! Bei Germany's next Topmodel holte sich das Model 2021 bereits den Sieg. Ob sie sich auch bei der erfolgreichen Tanzshow gegen Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22), Mentalist Timon Krause (28), Streamer Knossi (36) und Co. durchsetzen kann? Der Sieg scheint für die gebürtige Kölnerin jedoch erst einmal nebensächlich zu sein. Alex verrät Promiflash nämlich, worauf sie sich bei "Let's Dance" am meisten freut!

"Ich freue mich tatsächlich am meisten auf die Liveshows", gibt Alex im Promiflash-Interview zu. Insbesondere der klassische Show-Glamour, den das Format ausstrahle, habe es ihr angetan. "Alles an dem Abend zielt nur auf diesen einen Moment, diesen einen Tanz. Wenn es eine Show schafft, dein 'inner showgirl' rauszuholen, dann diese", erklärt die 25-Jährige. Ganz besonders freue sich die Beauty auch auf die Lateintänze.

Hat sich Alex denn im Vorfeld irgendwelche Tipps von ehemaligen Kandidaten geholt? "Tatsächlich nicht", gibt sie zu. Das Model fügt jedoch an: "Aber ich glaube, der beste Tipp ist vermutlich, einfach Spaß zu haben."

Alex Mariah Peter, Model

Alex Mariah Peter, Model

Alex Mariah Peter, 2022

