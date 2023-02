Dieser DSDS-Kandidat erinnert Dieter Bohlen an Alex Klaws

In der jüngsten DSDS-Folge erlebte Dieter Bohlen (69) Flashbacks! Zum allerletzten Mal laufen gerade die Castings für den Gesangs-Contest im TV. Am Mittwoch versuchte auch Adriano Percoraro sein Glück. Der 22-Jährige kommt aus Neuwied und will bei DSDS ganz groß rauskommen. Seine Bewerbung lief tatsächlich ziemlich gut – er hörte viermal "Ja" aus der Jury. Von Bohlen bekam Adriano außerdem dieses große Kompliment: Er erinnert den Poptitan an den allerersten DSDS-Sieger Alexander Klaws (39)!

Die unschuldige Art, das süße Lächeln und das große Potenzial – Dieter fühlte sich von Adriano plötzlich in die erste Staffel zurückversetzt! "Das hat mich natürlich unheimlich an früher erinnert. Es gab ja mal so eine Zeit... Das war wie ein Rückblick in die 2000er. Ich hab es zwar schon besser gehört [...], aber Alexander Klaws in seiner ersten Audition? Der war auch nicht besser! Und er hat es gewonnen, also warum sollen wir dir keine Chance geben?", betonte der Jury-Chef nach Adrianos Auftritt – und der freute sich natürlich riesig.

Doch auch der Kommentar von Jurorin Leony dürfte ihm viel bedeutet haben: "Du bist ein süßer Typ, ich bin gespannt, was du noch zeigst", beteuerte die schöne Musikerin. Wie Adriano vorab im RTL-Interview verraten hatte, findet er die Hit-Sängerin ganz besonders toll... Glaubt ihr, er wird es weit bringen bei DSDS? Stimmt ab!

RTL / Stefan Gregorowius Adriano Percoraro beim DSDS-Casting

