Niedlich! Kylie Jenner teilt erneut Pic mit Söhnchen Aire

Kylie Jenner (25) gewährt ihren Fans einen weiteren Blick auf ihren kleinen Sohn! Nach ihrer Tochter Stormi (5) durften die Beauty und ihr Ex Travis Scott (31) Söhnchen Aire (1) auf der Welt begrüßen. Zu Anfang machte Kylie ein kleines Geheimnis aus ihrem Nachwuchs: Erst Anfang des Jahres verriet sie mit mehreren Bildern den Namen des Kleinen. Mittlerweile scheint die Unternehmerin ihren Sohnemann gerne auf Social Media zu zeigen – wie auch jetzt: Mit einem süßen Pic von Aire verzauberte Kylie erneut ihre Fans!

Am Valentinstag teilte die 25-Jährige das herzerwärmende Bild von ihrem kleinen Schatz auf ihrem Instagram-Account: Auf dem Schnappschuss trägt Kylie den Einjährigen auf dem Arm, während er ein niedliches Pyjama-Oberteil mit Dinosaurier-Print trägt und einen blauen Stoffhasen festhält. "Lässt sein neues Häschen nicht los", schreibt die kleine Schwester von Kim Kardashian (42) gerührt zu der Aufnahme.

Anfang des Jahres bestätigte ein Insider, dass sich Kylie und der Vater ihrer Kinder getrennt haben – das hielt sie aber nicht davon ab, den Valentinstag zu feiern: "Das süßeste Geschenk aller Zeiten! Wie schaffst du das alles? Ich liebe dich", betitelte der Keeping up with the Kardashians-Star ein Bild mit zwei Teddybären, ein paar Süßigkeiten und einer großen Geschenktüte, die sie scheinbar von ihrer Mama Kris Jenner (67) bekommen hat.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Air Webster im Januar 2023

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Aire Webster, 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner via Instagram

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de