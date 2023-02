Können sich Fans von Rihanna (34) schon bald endlich über neue Musik freuen? Die Sängerin ist aktuell in aller Munde – immerhin hat sie mit ihrem Auftritt in der Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowls viele Zuschauer begeistert. Obwohl es rund sieben Jahre her ist, dass die "Diamonds"-Interpretin auf der Bühne performt hatte, sind sich die Fans einig: Ihr Auftritt war die beste Halftime Show aller Zeiten! Nach ihrer Darbietung hat die Musikerin weitere gute Neuigkeiten: Rihanna will noch in diesem Jahr ein neues Album rausbringen!

Seit ihrem letzten Album, das sie 2016 veröffentlicht hatte, warten Rihanna-Fans auf neue Musik ihrer Lieblingskünstlerin. In einem Interview mit Vogue erklärte die 34-Jährige, dass sie ihr nächstes Album noch im Jahr 2023 rausbringen will. "Ich möchte, dass es dieses Jahr erscheint. Ehrlich gesagt, wäre es lächerlich, wenn es nicht dieses Jahr wäre. Aber ich will einfach Spaß haben", plauderte die Schwangere aus und fügte hinzu, dass sie großen Spaß daran habe, wieder Musik zu machen und Videos zu drehen.

Weiter gab die Partnerin von A$AP Rocky (34) einen Einblick, weshalb sie ihre Anhänger so lange auf neue Hits warten lässt. "Da ist dieser Druck, den ich mir selbst auferlege. Wenn es nicht besser ist als [das vergangene Album], dann ist es die Sache nicht wert", erklärte sie weiter, aber stellte klar, dass sie nicht mehr länger warten wolle.

Getty Images Rihanna bei der Pressekonferenz vor dem Super Bowl 2023

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

Getty Images Rihanna, Sängerin

