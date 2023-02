Shania gedatet? Geissens wehren sich gegen Luxus-Influencer

Haben Shania Geiss (18) und Sascha Stammer sich nun getroffen oder nicht? Vor ein paar Tagen machten Gerüchte die Runde, der Luxus-Influencer und angebliche Millionär habe sich mit der jüngsten Tochter von Robert (59) und Carmen Geiss (57) eingelassen. Angeblich seien sie sich in einem Club in Kitzbühel nähergekommen – sogar vermeintliche Chatverläufe mit intimen Nachrichten zwischen den beiden kursierten. Doch jetzt haben die Geissens ihren Anwalt eingeschaltet, denn: An den Behauptungen ist wohl überhaupt nichts dran!

Gegenüber Bild gab der Familienanwalt Dr. Andreas Boele ein Statement ab: "Meine Mandantin ist niemals mit Herrn Stammer feiern gegangen. Sie kennt ihn nicht." Auch die Chat-Nachrichten sollen gefälscht worden sein: "Herrn Stammer wurde die weitere Veröffentlichung des Chats gerichtlich verboten. Er hat eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben", erklärte er weiter. Auch Shania äußerte sich gegenüber dem Medium: "Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, weil ich ihn nicht kenne. Ich glaube, er wollte einfach ein bisschen Aufmerksamkeit mit dieser ganzen gefälschten Geschichte bekommen."

Und Sascha? Der ruderte inzwischen komplett zurück und äußerte sich laut Bild im Netz: "Ich habe Shania Geiss nie getroffen. Der von mir damals veröffentliche Chat mit Shania Geiss ist komplett gefälscht. Es hat diesen Chat nie gegeben", stellte er klar.

Instagram / south.ghost Sascha Stammer, Luxus-Influencer

Instagram / shania__geiss Shania Geiss im November 2022

