So wuppt Michael Bublé Tour- und Familienleben gleichzeitig

Wie bringt Michael Bublé (47) den Job und die Familie unter einen Hut? Der Kanadier ist nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern gleichzeitig auch noch vierfacher Vater. Mit seiner Partnerin Luisana Lopilato (35) hat er zwei Söhne und zwei Töchter. Die kleine Cielo ist das Nesthäkchen und kam erst im August 2022 zur Welt. Als Sänger ist Michael allerdings oft auf Tour – wie findet er da noch Zeit für die Familie?

Hin und wieder nimmt der 47-Jährige seine Liebsten einfach mit auf Tour. "Weil ich erkannt habe, dass ich ohne meine Familie unglücklich bin. Also habe ich angefangen, die Touren in Stücke zu schneiden – drei Wochen auf Tour, zwei Wochen Pause", erklärte er im Gala-Interview. Zu Hause nehme Michael sich dann umso mehr Zeit für seinen Nachwuchs. "Andere Väter fahren morgens zur Arbeit und lesen abends vielleicht eine Gute-Nacht-Geschichte vor – das war's. Wenn ich zu Hause bin, ist jeder Tag ein Papa-Tag", betonte der Künstler.

Dass seine Kids in die Schule müssen, ist dabei auch kein Problem. "Wir haben eine wunderbare Privatlehrerin, die mit uns unterwegs ist. So machen wir es auch, wenn meine Frau für acht oder neun Wochen einen Film dreht", berichtete der "Crazy Love"-Interpret gegenüber Gala und merkte an: "Wir versuchen einfach so normal zu leben, wie es unter den Umständen möglich ist."

Getty Images Luisana Lopilato und Michael Bublé bei den Billboard Music Awards im Mai 2022 in Las Vegas

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seinen Kindern

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seinem Sohn

