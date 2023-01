Chryssanthi Kavazi als "Grobmotorikerin" bei "Let's Dance"

Hat Chryssanthi Kavazi (33) etwa kein Feingefühl? Die Schauspielerin ist Kandidatin der kommenden Staffel von Let's Dance. Ab dem 17. Februar wird sich der GZSZ-Star Runde für Runde gegen seine insgesamt 13 Mitstreiter beweisen müssen. Am Ende entscheiden Jury und Publikum darüber, wer es wie weit schafft. Jetzt verrät Chryssanthi vorab: Das Tanzen wird ihr wahrscheinlich alles andere als leichtfallen!

Im Interview mit RTL plaudert die 33-Jährige nun aus, dass sie etwas Muffensausen vor dem Tanzen habe. Das habe aber auch seinen Grund. Die Brünette erklärt: "Ich habe elf Jahre Fußball gespielt, also bin ich schon ein kleiner Grobmotoriker." Sie habe zwar noch keine Ahnung, wie sie das Tanzen meistern werde, freue sich aber, etwas Neues zu lernen und sich ihrer Angst zu stellen.

In einem weiteren Interview mit RTL verriet die Halbgriechin, warum ihr die Teilnahme an der Show aber sehr wichtig sei: "Tatsächlich freue ich mich aber auch sehr, mich dem Publikum mal persönlich vorzustellen, denn die meisten kennen mich bisher vor allem in meiner Rolle bei GZSZ." Für Chryssanthi würde ein kleiner Traum in Erfüllung gehen, da sie begeisterter "Let's Dance"-Fan der ersten Stunde sei.

Getty Images Chryssanthi Kavazi bei den MTV EMAs 2022

RTL Chryssanthi Kavazi, eine von 14 Promi-Teilnehmern bei der 16. Staffel von "Let's Dance"

Getty Images Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Schauspielerin

