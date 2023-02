Erste "Let's Dance"-Folge: Wer ist jetzt schon euer Favorit?

Let's Dance geht in die nächste Runde! Endlich ist es wieder so weit: Am Freitagabend startet die neue Staffel der beliebten Tanz-Show. Am Donnerstag wurden die Gruppentänze bekannt gegeben, für die die Prominenten schon fleißig trainieren. Unter anderem können sich die Zuschauer auf einen Tango, einen Charleston und einen Cha Cha Cha freuen. Doch wie werden sich die Stars auf dem Tanzparkett schlagen? Promiflash möchte von euch wissen, wer jetzt schon euer "Let's Dance"-Favorit ist!

Wer wagt sich dieses Jahr bei "Let's Dance" aufs Tanzparkett? Mit dabei ist Comedian Abdelkarim (41), Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31), YouTuberin Julia Beautx (23), Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy (35), Model Anna Ermakova (22), Sternekoch Ali Güngörmüs (46), Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34), Entertainer Knossi (36), Handballspieler Michael Kraus (39), Mentalist Timon Krause (28), Unternehmerin Sally Özcan (24), Model Alex Mariah Peter (25), Sängerin Natalia Yegorova (48) und Webstar Younes Zarou (25).

Vor allem sind die Fans auf Knossi gespannt. Der Streamer gab im Vorfeld bereits zu, dass er keinerlei Tanzerfahrung mitbringe und sehr viel Respekt vor dem Tanzsport habe. "Wenn du null Vorerfahrungen hast, dann brauchst du die Tanzprofis an deiner Seite. Ich habe gemerkt, dass ich die letzten 30 Jahre noch nie aufrecht gegangen bin, mein Körper kannte das gar nicht", stellte Knossi im Interview mit Promiflash fest.

