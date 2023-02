Jessie J zeigt stolz ihre Babykugel im figurbetonten Kleid

Jessie J (34) setzt ihren Babybauch mal wieder gekonnt in Szene! Die Sängerin erwartet aktuell ihr erstes Kind. Nachdem die Anfänge ihrer Schwangerschaft eher holprig waren, da sie mit Nebenwirkungen wie Übelkeit und Stimmungsschwankungen zu kämpfen hatte, scheint sie diese besondere Zeit mittlerweile aber genießen zu können und zeigt im Netz immer wieder Updates von ihrem wachsenden Bauch. So auch jetzt – stolz posiert Jessie nun mit ihrem Babybauch in einem eng anliegenden Kleid!

In ihrer Instagram-Story zeigt die "Domino"-Interpretin ihren Fans mal wieder ihren Babybauch. In einem Video posiert sie vor einem Spiegel in einem langen, figurbetonten schwarzen Kleid und streichelt sich behutsam über den Bauch. Dabei lässt sie es sich auch nicht nehmen, am Ende noch eine lustige Grimasse zu schneiden!

Vor knapp einer Woche verriet Jessie sogar bereits das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes! Auch in dem Clip zeigt sie wieder stolz ihre Babykugel und singt ein bis dato unveröffentlichtes Lied. "Seit ich dieses Lied geschrieben habe, bewegt er sich jedes Mal wie verrückt, wenn ich es spiele oder singe", erklärte die 34-Jährige. Sie verriet sogleich: "Oh ja, ich bekomme einen Jungen."

Jessie J bei der Pre-Grammy-Gala in Beverly Hills im Januar 2020

Jessie J bei den The Brit Awards 2023

Jessie J im Januar 2023

