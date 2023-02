So stellen sich Verena Kerth und Marc Terenzi Hochzeit vor

Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44) werden heiraten! Die Moderatorin und der Musiker sind zwar noch nicht lange zusammen, wissen aber, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen. Direkt nach ihrem Dschungelcamp-Exit machte der frühere Boygroup-Star seiner Liebsten einen Antrag. Jetzt planen die zwei schon fleißig ihren großen Tag. Doch wie wird Verena und Marcs Traumhochzeit wohl aussehen?

Im Bunte-Interview verrät Marc, wie er sich die Trauung vorstellt: "Ich wünsche mir so eine richtige unglaubliche Traumhochzeit wie im Märchen – wie Cinderella." Auf jeden Fall soll es "eine große Hochzeit mit vielen Freunden" werden. Verenas Prioritäten liegen da ein bisschen anders: "Mein Traum ist einfach, dass irgendetwas Bayrisches dabei ist. Wir werden zwar nicht in München heiraten, aber ich bin in München geboren, ich liebe München. Von dem her muss irgendetwas Bayrisches dabei sein, wo alle in Tracht sind", erklärte die Braut.

Zwar soll die Hochzeit nicht in München stattfinden, dafür aber vielleicht in einer anderen deutschen Großstadt: Hamburg! "Hier habe ich Marc ja das erste Mal bei Olivia Jones auf dem Kiez geküsst. Wir haben unheimlich viele Freunde in Hamburg. Wo wir genau heiraten, steht noch nicht fest", erzählte Verena Bild vor ein paar Tagen.

Verena Kerth und Marc Terenzi

Verena Kerth und Marc Terenzi bei den Bunte New Faces Award

Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022 in München

