Trotz Eheplänen: Darum wohnen Claudia Obert und Max getrennt

Claudia Obert (61) gibt Aufschluss über ihre Wohnsituation. Seit einigen Monaten ist die Boutiquebesitzerin total verschossen in ihren Lover Max (24). Die beiden können kaum die Finger voneinander lassen – sie haben sogar schon über gemeinsame Kinder nachgedacht. Auch eine Hochzeit soll es geben. Doch noch leben die beiden nicht mal zusammen unter einem Dach. Möglicherweise haben sie das auch gar nicht vor: Max genießt seine vier Wände ohne Claudia offenbar sehr!

Bei "Mein Mann kann – Promi-Edition" plauderte die Champagnerliebhaberin im Gespräch mit Daniel Boschmannn (42) aus, dass sie und ihr knapp 37 Jahre jüngerer Partner nach wie vor getrennt voneinander wohnen. "Max sagt immer: 'Der Tod der großen Leidenschaft ist, wenn man zusammenzieht'", erklärte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin. Dem fügte sie hinzu: "Willst du gelten, mach dich selten."

Sollten Claudia und Max eines Tages doch noch zusammenziehen, dürfte vor allem das Schlafzimmer von Bedeutung sein. Denn dort scheint das Paar viel Zeit miteinander zu verbringen. "Claudia hat sehr viel Erfahrung. Sie weiß genau, was sie tut", schwärmte Max im Bild-Interview von ihrem Liebesleben. Auch Claudia ist von dem Sex total begeistert: "Mich turnt total an, dass er so ein eiskalter Ladykiller ist."

