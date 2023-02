Ungewohnt gewagt: Sarah Michelle Gellar zieht komplett blank

So kennt man sie gar nicht! Sarah Michelle Gellar (45) machte sich in den 90er-Jahren im Rahmen der Serie "Buffy – Im Bann der Dämonen" einen Namen. Sie wirkte beispielsweise auch in "Scooby-Doo" oder "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" mit und zeigte in der ein oder anderen Produktion auch etwas Haut. Auf Social Media präsentiert sich die Schauspielerin im Regelfall jedoch nicht allzu gewagt – da machte sie nun wohl eine Ausnahme. Sarah schickte ungewohnt freizügige Valentinstagsgrüße!

Via Instagram teilte die 45-Jährige einen Schnappschuss von sich, auf welchem sie sich sexy in Pose wirft. Ihren nackten Körper verdeckt sie lediglich mit einem großen roten Herz, dazu trägt sie Pumps mit Schleifchen – ebenfalls in der Farbe der Liebe. In dem Foto schaut sie direkt in die Kamera. Zum Motto Valentinstag durften knallrote Lippen nicht fehlen, und die "Buffy"-Darstellerin untermalte ihren Beitrag mit dem englisch zusammengesetzten Wort: "ValentinesSlay".

Ihre Follower waren durchaus begeistert von Sarahs Freizügigkeit. Ein Kommentar in den sozialen Medien lautete: "Du bist so unglaublich schön – zeig deinen Körper". Ein weiterer User schrieb: "Bei solch einem Anblick kann der Tag doch nur besser werden."

Getty Images Sarah Michelle Gellar im Dezember 2019

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

Instagram / sarahmgellar Schauspielerin Sarah Michelle Gellar

