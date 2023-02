Verdächtiger Schatten: Schießt Peter Klein Foto von Yvonne?

Die Gerüchteküche brodelt weiter! In Australien sollen der verheiratete Peter Klein (55) und die ebenfalls verheiratete Yvonne Woelke (41) eine Affäre begonnen haben. Obwohl der Mann von Daniela Katzenbergers (36) Mutter Iris (55) anfangs noch alles bestritten hatte, hat er mittlerweile zugegeben, sich in die Schauspielerin verliebt zu haben. Sie stellte jedoch klar, dass diese Gefühle einseitig sind – oder etwa doch nicht? Nun sorgt ein verdächtiger Schatten auf Yvonnes Bild für Aufsehen...

Auf Instagram teilte sie ein Foto, auf dem sie nur in Unterwäsche und mit High Heels sowie Kimono und großer Sonnenbrille lasziv auf einer Mauer posiert. Auf ihrem Körper und dem Baum im Hintergrund ist dabei der Schatten des Fotografen zu sehen – und die Fans schlagen Alarm! Sie vermuten, dass ausgerechnet Peter das Bild seiner Affäre schießt. "Der Schatten vom Fotomacher sieht verdächtig nach jemandem aus", stellte ein User im Netz fest. "Peter, bist du es?", spekulierte ein weiterer.

Und dass Yvonne mit dem Foto tatsächlich mal wieder provozieren will, machte sie in der Bildunterschrift mehr als deutlich. "Mit Markenunterwäsche..." schrieb sie dazu – und spielt damit auf Nebenbuhlerin Iris an, die sich über die Vorliebe ihres Noch-Ehemannes für teure Boxershorts beschwert und verkündet hatte, dass er sich diese ab jetzt selbst finanzieren müsse...

Instagram / peterklein_official Peter Klein, ehemaliger Sommerhaus-Kandidat

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

