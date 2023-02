Als Mutter ist Gigi Hadid ein Fan von Stabilität im Alltag

Sie tauscht ihr Jetset-Life mit Mami-Alltag! Supermodel Gigi Hadid (27) ist seit September 2020 Mutter der kleinen Khai. Der Vater ihrer Tochter ist Ex-One Direction-Sänger Zayn Malik (30), von dem sich die Beauty im Oktober 2021 blitzartig trennte, da er im Streit mit ihrer Mama Yolanda handgreiflich geworden sein soll. Seitdem ist das internationale Model alleinerziehend und verbringt viel Zeit mit Khai. Gigi möchte seit der Geburt ihrer Tochter sesshafter werden!

Khai kam in der Corona-Pandemie zur Welt, wodurch Gigi viel Zeit hatte, sich zu überlegen, was passieren wird, wenn sie sich wieder frei bewegen kann. "Ich kam zu dem Entschluss, dass ich ein geregelteres Leben brauche, bei dem ich nicht jede Woche in einem anderen Land bin", berichtete das Model gegenüber Elle. "Eine Tochter zu haben, hat zwar mein Leben verändert und mich dazu gebracht, mich sesshafter zu fühlen, aber es hat mich auch dazu gebracht, das Chaos zu schätzen", fuhr sie fort.

Gigi ist Gründerin einer Modemarke und empfindet den Arbeitsablauf als Kreativdirektorin als "sehr stabilisierend". "Ich bin so begeistert davon, jeden Tag in ein Büro mit denselben Leuten zu gehen", erklärte sie und fügt hinzu: "Es ist eine neue Erfahrung für mich, aber es war der richtige Zeitpunkt, denn ich war bereit dafür!"

Anzeige

ActionPress/Backgrid Zayn Malik und Gigi Hadid mit Tochter Khai, 2021 in Manhattan

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid im November 2019 in Nashville

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de