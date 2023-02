Bastian Bielendorfer verlor nach "Let's Dance" viel Gewicht!

Die Teilnahme an Let's Dance veränderte Bastian Bielendorfers (38) Leben langfristig! Der Komiker war vergangenes Jahr Kandidat in der beliebten Tanzshow. Gemeinsam mit seiner Partnerin, der Profitänzerin Ekaterina Leonova (35), hatte er für unterhaltsame Performances auf dem Parkett gesorgt. Am Ende tanzte der Gelsenkirchener sich sogar bis in die neunte Liveshow. Nun verrät Basti, dass die Teilnahme einen sehr positiven Effekt auf ihn hatte.

RTL sprach mit dem 38-Jährigen am Rande der ersten Folge der neuen Staffel. In diesem Gespräch verriet Basti, dass er seit vergangenem Jahr über 20 Kilo abgenommen habe: "Ich mache im Moment jeden Tag Sport. [...] Von 102 auf 80 Kilo runter. Ich bin eine Maschine." Das habe er auch dem harten Training mit seiner Tanzpartnerin zu verdanken. "Ich spüre immer noch ihren kalten Atem in meinem Nacken", erklärte der Podcaster lachend. Kurz danach schlug er dann aber auch einen ernsten Ton an und gab zu: "Ich habe wirklich Mobbing erlebt. Ich war immer der dicke Junge aus der letzten Reihe."

Offenbar hatte Basti mit seinen Auftritten auch neue Fans von sich begeistern können. Der aktuelle Kandidat Timon Krause (28) hatte im Interview mit dem Sender ausgeplaudert: "Ich würde sagen, mein großes Vorbild im 'Let's Dance'-Kosmos ist Bastian Bielendorfer, aber er ist auch sowieso mein großes Vorbild, weil er ein Herzensmensch ist."

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

RTL Timon Krause, "Let's Dance"-Kandidat

