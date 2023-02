Catherine Zeta-Jones und ihr Michael bezaubern auf Premiere!

Diese beiden legen wieder einmal einen richtigen Wow-Auftritt hin! Catherine Zeta-Jones (53) und Michael Douglas (78) gelten als eines der Traumpaare schlechthin in Hollywood. Die beiden Turteltauben sind seit 2000 verheiratet – und immer noch total glücklich miteinander. Die TV-Stars sind nicht nur privat ein eingespieltes Team, sondern auch auf dem Red Carpet. Das bewiesen Catherine und Michael nun abermals!

Für die Premiere von "Ant-Man And The Wasp: Quantumania" in London warfen sich die Eheleute ordentlich in Schale. Michael erschien in einem schwarzen Smoking – dazu wählte er ein perlweißes Hemd sowie eine blaue Krawatte. Das Accessoire war perfekt auf den atemberaubenden Look seiner Liebsten abgestimmt. Catherine zog in ihrer Robe in Kornblume alle Blicke auf sich. Zwar hielt sie ihren Look recht schlicht, doch das eng anliegende Kleid betonte ihre Kurven wunderbar.

Seit nun schon 22 Jahren sind Michael und Catherine miteinander verheiratet. Haben sie eigentlich ein persönliches Ehegeheimnis? Ja – getrennte Badezimmer! "Es ist einfach so, ich bin für Männerhöhlen, Frauenhöhlen. Geh und feiere mit den Hot Rods in der Garage, pflanze ein paar Kräuter im Garten", verriet die 63-Jährige in der "The Kelly Clarkson Show".

