Deshalb wird Königin Camillas zukünftige Krone verändert!

Dieser Debatte wollte Königin Camilla (75) offenbar entkommen! Am 6. Mai ist es endlich so weit und die Frau von König Charles III. (74) wird an der Seite ihres Mannes offiziell zur Königin gekrönt. Dieses Ereignis wird im Rahmen einer pompösen Zeremonie abgehalten. Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass die Queen Consort die Krone von Queen Mary tragen wird, der Großmutter von Queen Elizabeth II. (✝96). Aktuell werden jedoch noch Änderungen an Camillas künftigem Kopfschmuck vorgenommen – nun wurde bekannt, wieso!

Wie People berichtet, gibt es für die Veränderungen an der besagten Krone einen guten Grund. Die Kronjuwelen, die bislang in dem Kopfschmuck eingearbeitet waren, gelten als äußert umstrittene Edelsteine. Als "Symbol der Eroberung" wurde der sogenannte Koh-i-Noor-Diamant 1849 aus Indien in den britischen Besitz genommen. Um keine schmerzhaften Erinnerungen an die koloniale Vergangenheit des Landes zu wecken, wolle man die Diamanten in Camillas Krone deshalb mit einem anderen Exemplar besetzen, der Teil der Schmucksammlung der verstorbenen Königin war.

Ebenso wie eine neue Krone kann sich Camilla im Rahmen der Krönungszeremonie dann auch über einen brandneuen Thron freuen. Wie ein Royal-Experte gegenüber Daily Mail verriet, ziehe mit jedem neuen Monarchen auch ein neuer Herrschaftssitz in den Palast. Auch die neue üppige Sitzgelegenheit von Charles würde aktuell angefertigt werden.

Getty Images König Charles III. und seine Gattin Camilla während eines Besuches in Schottland

Getty Images Königsgemahlin Camilla im September 2022

Getty Images König Charles III. und Camilla bei ihrem ersten Staatsempfang 2022

