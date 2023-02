In Jury: Luca Hänni freut sich auf neuen Job bei "Dein Song"

Er kann es kaum erwarten! Am Montag startet die 15. Staffel des Formats "Dein Song", in welchem junge Songwriter im Rahmen eines Kompositionswettbewerbs gegeneinander antreten. Als Teil der Jury wird auch Luca Hänni (28) bei der Show dabei sein. Er selbst wurde durch das Casting-Format Deutschland sucht den Superstar bekannt und weiß deshalb, wie es in einer solchen TV-Produktion zugeht. Gegenüber Promiflash verrät er: Luca freut sich schon auf seinen Jury-Job bei "Dein Song"!

Im Talk mit Promiflash erklärt der "Don't Think About Me"-Interpret: "Für die Show in der Jury zu sitzen, mache ich mega gerne. Ich fühle mich so geehrt und mache mir immer selbst bewusst: 'Hey, vor elf Jahren standest du selbst als kleiner Junge vor so einer Jury.'" Dass Luca nun Jury-Mitglied ist, dazu sei es relativ einfach gekommen, meint er. "Es kam ein Anruf und eine Dame fragte mich nett und höflich. Dann habe ich mit Stefanie Heinzmann (33) telefoniert – sie saß auch schon einmal in der Jury. Sie sagte, ich soll es auf alle Fälle machen", schildert der 28-Jährige.

Neben Luca dürfen auch "Love to Go"-Interpret Kelvin Jones (28), die Sängerin hinter Frida Gold – Alina Süggeler (37) – sowie die Instrumentalistin Suena die jungen Songwriter bewerten. Diese dürfen zudem mit Musikern wie Gregor Meyle (44), Malik Harris oder auch The BossHoss zusammenarbeiten.

