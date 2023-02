Judith Williams pflegte ihren Vater bis zur letzten Minute

Sie gibt Einblicke in eine schwierige Zeit. Judith Williams (51) ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und wurde vor allem durch ihr Mitwirken bei Die Höhle der Löwen sehr bekannt. Im Januar verstarb ihr Vater, der frühere Opernstar Daniel Lewis Williams, nach langer Alzheimer-Erkrankung im Alter von 79 Jahren. Jetzt offenbarte Judith, dass sie ihren Vater bis zu seinem letzten Atemzug pflegte.

Im Interview mit Bunte erzählte die Brünette: "Meine Familie und ich haben ihn gewaschen, gepflegt, eingecremt, massiert, gewendet, damit er sich nicht wund liegt." Auch ihr Mann und ihre jüngere Tochter Angelina hätten ihn kurz vor seinem Tod täglich besucht, seine Hand gehalten und mit ihm geredet, schilderte Judith. Außerdem erzählte sie: "Am Abend, bevor er verstorben ist, haben wir uns alle um sein Bett versammelt und meine Mutter hat sich bei ihm unter Tränen für die gemeinsamen wundervollen Jahre bedankt."

Der Tod ihres Vaters habe sich nicht schnell angebahnt, wie Judith erklärte: "Mein Papa litt seit 15 Jahren an der Diagnose Alzheimer, die sich zunächst nur langsam bemerkbar machte." Was die Brünette sehr traurig gestimmt habe, war, dass er sie in seinen letzten Monaten nicht mehr erkannt habe.

Getty Images Judith Williams mit ihrem Vater Daniel Lewis Williams im Jahr 2017

Getty Images Judith Williams, TV-Star

RTL / Bernd-Michael Maurer Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

