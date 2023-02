Kanye West meldet angeblichen Paparazzi-Vorfall bei Polizei

Neue Herangehensweise von Kanye West (45)! Der Exmann von Kim Kardashian (42) fiel vor allem im vergangenen Jahr sehr negativ auf. Er sorgte mit rassistischen und antisemitischen Bemerkungen für Aufsehen. Zuletzt wurde gegen den Rapper ermittelt, weil er einer Frau, die ihn gefilmt hatte, das Handy aus der Hand riss und es einfach wegwarf. Jetzt scheint der Modedesigner etwas gesitteter vorgehen zu wollen, wenn Paparazzi ihn belästigen – Kanye erstattete angeblich friedlich Anzeige bei der Polizei!

TMZ veröffentlichte ein Foto von Ye, wie er am Dienstagnachmittag wohl zu einer Polizeidienststelle in Los Angeles schlenderte. Eine Quelle bei den Behörden berichtete, er hätte dort die Polizisten informiert, dass er in einen Streit mit Paparazzi geraten war. Kaynes Geschichte zufolge hätten ein paar Fotografen Fotos von seiner Familie geschossen. Daraufhin habe er sie gebeten, dies zu unterlassen. Er soll fast wieder handgreiflich geworden sein, konnte sich dann aber doch zusammenreißen, wodurch es zu keiner Gewalttat gekommen sei.

Die Beamten würden nun laut dem Insider die Angelegenheit überprüfen und untersuchen, ob an dem angeblichen Streit etwas dran sei. Die Ermittlungen in dem Fall aus dem Januar, als Ye in das Auto einer filmenden Frau gegriffen hatte, sind noch nicht abgeschlossen. Eine Verurteilung wegen Körperverletzung steht im Raum.

Getty Images Kanye West im Februar 2022

Getty Images Kanye West und sein Sohn Saint West, Paris 2022

Getty Images Kanye West, Rapper

