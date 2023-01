Kanye West könnte Einreise nach Australien verweigert werden

Muss Kanye West (45) seinen Trip etwa absagen? Der Rapper soll vor wenigen Wochen in einer privaten Zeremonie seine Designerin Bianca Censori geheiratet haben. Nun steht eigentlich ein Trip in deren Heimat an: Der Ex von Kim Kardashian (42) will bald mit ihr nach Australien reisen, um ihre Eltern erstmals kennenzulernen. Doch Kanyes Einreise könnte durch die Behörden verhindert werden!

Der Grund: In den letzten Monaten hat sich der "All Of The Lights"-Interpret immer wieder antisemitisch geäußert. Das werde bei der Beantragung eines Visums geprüft, erklärte der australische Bildungsminister Jason Clare gegenüber Sky News: "Solche Leute, die in der Vergangenheit ein Visum für Australien beantragt hätten, sind abgelehnt worden. Ich erwarte, dass er, wenn er einen Antrag stellt, das gleiche Verfahren durchlaufen und die gleichen Fragen beantworten muss wie alle anderen."

Auch ein Mitgeschäftsführer des Executive Council of Australian Jewry, ein Vorstand der australischen Juden, ist gegen eine Einreise von Kanye. "Wir hatten eine verständnisvolle Anhörung. Wir haben uns dafür entschieden, dass diese Person den Charaktertest nicht erfüllt und dass es im nationalen Interesse wäre, ihm kein Visum zu erteilen", teilte der Sprecher mit.

Anzeige

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Anzeige

Getty Images Kanye West bei einem Basketballspiel im März 2022

Anzeige

Getty Images Kanye West bei der Givenchy-Fashion-Show im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de