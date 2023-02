Nach Eric André: Emily Ratajkowski erneut auf Männerfang?

Emily Ratajkowski (31) genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen! Nach ihrer Scheidung von Sebastian Bear-McClard (35) probiert sich das Model in der Männerwelt ein wenig aus. Zunächst hatte sie Komiker Pete Davidson (29) gedatet, war in dieser Zeit jedoch auch mit anderen gesichtet worden. In den letzten Wochen bandelte sie mit dem 2 Broke Girls-Darsteller Eric André (39) an und sie posierten sogar gemeinsam nackt für ein Spiegel-Selfie! Doch offenbar hat auch dieser Flirt nun ein Ende gefunden – deutet Emily hier etwa an, wieder auf Männerfang zu sein?

Auf TikTok teilt das Model nun ein kryptisches Video. Darin fragt sie sich: "Was sollte man tun, wenn ein lockeres Verhältnis endet?" Emily beantwortet sich ihre Frage selbst damit, eine Party zu feiern. Daraufhin ist im Hintergrund ein Voiceover zu hören, in dem Shia LaBeoufs (36) Stimme gegen diese Idee ist. "Nein, keine Party", sagt diese. Zum Ende erscheinen noch die Worte "Starte etwas Neues" über dem kurzen Clip. Ihre Fans fragen sich derweil, ob die 31-Jährige damit etwa auf ihren Flirt mit Eric anspielt. "Das ging schnell", kommentiert einer der Nutzer.

Trotz ihrer vielen Dates scheint die Beauty Probleme damit zu haben, einen neuen Partner an ihrer Seite zu finden. "Ich sagte zu meiner Freundin: 'Ich habe das Gefühl, dass ich die schlimmsten Männer anziehe'", gab sie vor wenigen Wochen in ihrem Podcast "High Low" zu.

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Eric André im Juni 2022

Getty Images Emily Ratajkowski bei der Premiere von "Uncut Gems"

