Selena Gomez über Zeit bei Disney: "Fühle mich getriggert"

Sie stand unter sehr großem Druck! Selena Gomez (30) wurde durch ihre Rolle in der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" weltweit bekannt. Später erhielt die Amerikanerin auch Gastauftritte in Disney-Produktionen wie "Hannah Montana" mit Miley Cyrus (30) oder "Hotel Zack & Cody" mit Dylan (30) und Cole Sprouse (30). Mittlerweile konnte sie auch im Musik-Business durchstarten und zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. An ihren Karrierebeginn erinnert sich Selena aber nicht gerne zurück!

Sie fühle sich getriggert, wenn sie an ihre Zeit bei Disney denkt, erzählte die "It Ain't Me"-Interpretin gegenüber der Vanity Fair. "Es ist nicht so, dass ich mich für meine Vergangenheit schäme, aber ich habe hart daran gearbeitet, meinen eigenen Weg zu finden", verriet Selena. Damals habe sie immer darauf achten müssen, perfekt zu sein. "Man wird als eine Figur angesehen, zu der Kinder aufschauen und das wird dort sehr ernst genommen", plauderte die Schauspielerin aus. Auch in ihrer Doku sprach Selena darüber, wie schwer ihre Zeit bei Disney gewesen sei.

Ihr sei schon früh vorgeschrieben worden, welche Dinge sie sagen oder tun dürfe. Damals habe sie sich noch davon beeinflussen lassen. Heute wolle die 30-Jährige immer noch ein gutes Vorbild sein, doch auf eine andere Weise: "Jetzt denke ich, das beste Vorbild ist man dann, wenn man ehrlich ist und auch zu seinen hässlichen und komplizierten Seiten stehen kann."

Getty Images Selena Gomez im März 2010 in Madrid

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

