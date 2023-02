So erinnern sich Danielle und Kevin Jonas an ihre Hochzeit!

Kevin Jonas (35) und seine Danielle (35) erinnern sich noch gut an ihren Hochzeitstag! Das Traumpaar heiratete im Jahr 2009 – 13 glückliche Ehejahre und zwei Kinder später wirken die beiden immer noch wie frisch verliebt. Während eine Heirat für viele Brautpaare vor allem auch Stress bedeutet, wissen Kevin und Danielle heute noch genau: Sie waren an ihrem großen Tag ganz beieinander!

"Während der ganzen Verrücktheit des Hochzeitstages und der Planung haben wir uns während des Empfangs in eine Ecke zurückgezogen und uns nur aufeinander konzentriert", erzählt das Paar im Interview mit People. Der stille Moment, in dem sich die Eheleute gefunden habe, soll ihnen gezeigt haben, dass sie glücklich sind, solange sie einander haben – ganz egal wie hektisch ihr Leben auch sein mag.

Zum zehnjährigen Jubiläum ihrer Hochzeit widmete der Musiker seiner Ehefrau einen emotionalen Instagram-Post. "Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal gesehen haben, den Tag unserer Verlobung und unserer Hochzeit. [...] Und ich erinnere mich an diese nur, weil sie die bedeutsamsten Tage in meinem Leben sind", schrieb Kevin in seinem Beitrag.

Instagram / daniellejonas Kevin Jonas mit seiner Frau Danielle und den gemeinsamen Töchtern Valentina und Alena

Amy Sussman/Getty Images Kevin und Danielle Jonas bei den Grammy Awards 2020

Instagram / daniellejonas Danielle und Kevin Jonas

