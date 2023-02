So spricht man Emily Ratajkowskis Nachnamen wirklich aus!

Emily Ratajkowski (31) löst ein großes Rätsel! In der Modebranche kommt man schon lange nicht mehr um den Namen des Topmodels herum. Zuletzt machte sie aber eher mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen: Nach der jüngsten Scheidung von ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard (35) bandelte die Beauty mit Comedian Pete Davidson (29) an. Jetzt angelte sie sich den nächsten Komiker: Mit Nacktfotos bestätigte sie am Valentinstag ihren Flirt mit Schauspieler Eric André (39). Doch was bei all dem Gerede um sie oft falsch gemacht wird? Wenige wissen, wie man Emilys Nachnamen korrekt ausspricht! Jetzt macht sie es vor...

Auf TikTok ist ein Video viral gegangen, in dem die 31-Jährige interviewt wird. Dabei wird Emily unter anderem gebeten, ihren Nachnamen zu sagen und klärt auf: Das "J" in Ratajkowski ist stumm – außerdem spricht sich ihr Name eigentlich mit einem "A" am Ende statt einem "I". Denn die Schönheit wurde zwar in London geboren und ist in den USA aufgewachsen – aber sie hat polnische Wurzeln durch die Vorfahren ihres Vaters. Und in Polen bekommen die Nachnamen von Frauen im Gesprochenen die weibliche Endung mit "A".

Viele Fans zeigen sich in den Kommentaren peinlich berührt, denn: Sie haben Emilys Nachnamen immer falsch ausgesprochen! "Ich habe sie immer Emily RataJkowski genannt – und fühle mich jetzt wie ein Idiot", merkte ein User an. Ein anderer betonte: "Okay, ich habe sie einfach immer komplett anders genannt!"

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski bei der New York Fashion Week im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski bei der Met Gala 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de