Sylvie Meis rockt Glitzer-Look für Riccardo Simonettis B-Day

Mit diesem Look heizt Sylvie Meis (44) ihrer Community ordentlich ein. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die TV-Moderatorin regelmäßig 1,4 Millionen Fans mit ihren Beiträgen. Dabei gewährt sie auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. So erfreute sie ihre Community beispielsweise Anfang des Jahres mit sexy Bikinifotos vom Strand. Vor einigen Tagen stand nun eine XXL-Party anlässlich von Riccardo Simonettis (30) Geburtstag an. Für diesen besonderen Anlass schmiss sich Sylvie ordentlich in Schale.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die blonde Schönheit zahlreiche Aufnahmen ihres Looks. Neben zwei Videos, in denen sie sich für die Feier herrichtet, postete sie auch einige aufreizende Fotos. Das Outfit der gebürtigen Niederländerin konnte sich an diesem Abend außerdem sehen lassen: Über einem nudefarbenen Corsagenkleid waren zahlreiche silberglitzernde Strassketten drapiert. Ihre Haare hatte sie passend dazu im Stil des 70er-Jahre-Glams zu kleinen Korkenzieherlocken gestylt. "Es funkelt wie im Disco-Himmel für Riccardos 30. Geburtstag!", schrieb Sylvie schlicht zu den Schnappschüssen.

Anlässlich des runden Geburtstags hatte Sylvie am Donnerstag bereits einige rührende Worte an Riccardo gerichtet. "Alles Gute zum 30. Geburtstag an den Mann, der in meinen Augen den Begriff Glamour neu definiert hat", schwärmte sie unter einer Reihe gemeinsamer Fotos. Anschließend bedankte sie sich bei dem Geburtstagskind für die besonderen Momente, die das Duo schon zusammen erleben durfte. "Ich bin so stolz darauf, dich meinen Freund nennen zu dürfen. [...] Möge dein Weg immer mit Glitzer und Feenstaub bestreut sein", schrieb sie.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Februar 2023

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Februar 2023

Instagram / sylviemeis Riccardo Simonetti und Sylvie Meis, TV-Berühmtheiten

