Aus Rache: Julia Fox tötete beinahe einen Drogen-Dealer!

Wer hätte das gedacht? Julia Fox (33) sorgte vor rund einem Jahr vor allem damit für Schlagzeilen, dass sie mit Rapper Kanye West (45) anbandelte. Sie gilt als It-Girl schlechthin und es stand sogar zur Debatte, ob sie sich dem Cast der Real Housewives of New York City anschließt. Doch das Model sollte nicht in eine Schublade gesteckt werden, wie sie in der Vergangenheit oftmals klarstellte. Sie habe nämlich kontroverse Ansichten. Diese sollen sie fast dazu gebracht haben, kriminell zu werden: Tatsächlich tötete Julia beinahe einen Menschen!

In der Talkshow "Ziwe" erzählte die 33-Jährige: "Ich denke, wenn ein Mann es verdient, darf eine Frau einen Mann töten. Männer töten Frauen immer wieder ohne jeglichen Grund." Julia selbst habe vor Jahren fast einen Drogen-Dealer getötet, von dem sie dachte, dass er eine enge Freundin umgebracht hatte. Sie erklärte: "Ich saß damals im Auto am Steuer und beobachtete ihn für Stunden, wie er kam und ging." Die Schauspielerin habe mit dem Gedanken gespielt, den Mann anzufahren, habe es dann schlussendlich aber gelassen. "Ich bin heute so froh, dass ich ihn nicht tötete", äußerte das It-Girl.

Zu ihrem Ex Kanye, der bereits durch antisemitische Bemerkungen aufgefallen ist, habe Julia eine ganz klare Meinung: "Seine Aussagen gehen gar nicht! Seine Familie und seine Kinder müssen einem leidtun. Ich fühle auch sehr mit allen jüdischen Menschen."

Getty Images Kanye West und Julia Fox im Jahr 2022

Getty Images Julia Fox im Jahr 2022

Getty Images Julia Fox im Juni 2022

