Was? Kanye West wird zum Antisemiten des Jahres 2022 gekürt

Kanye West (45) hat sich mit seinen Eskapaden einen neuen Titel eingeholt. Der Rapper ist in den vergangenen Monaten mehrfach negativ aufgefallen: Er sorgte mit rassistischen, antischwarzen und antisemitischen Bemerkungen für Aufsehen. Deshalb beendeten einige Marken sogar ihre Kooperationen mit dem Ex von Kim Kardashian (42). Doch das Handeln des Musikers zieht noch weitere Konsequenzen nach sich: Ye wurde nun zum Antisemiten des Jahres gewählt.

Über mehrere Wochen konnte man über die US-amerikanische Organisation "StopAntisemitism" abstimmen, wer in diesem Jahr besonders auffällig war. "Herzlichen Glückwunsch an Kanye West, ein in Ungnade gefallener Rapper und Modemogul, für die Auszeichnung als Antisemit des Jahres 2022", verkündete die Organisation in einem Video auf Twitter. "Gewaltandrohungen, hasserfülltes Verhalten und Hassreden von Kanye West führten dazu, dass er dieses Jahr den Titel gewann", lautete die Begründung.

Die Geschäftsführerin der Organisation erklärte gegenüber TMZ, dass der "Eazy"-Interpret seine Plattform dafür ausnutze, antisemitische Vorurteile zu verbreiten. Aus diesem Grund wurde er neben Mohamed Hadid (74) und John Mineado II. für diese "Auszeichnung" nominiert und anschließend von den über 10.000 Teilnehmern auf den ersten Platz gewählt.

Anzeige

Getty Images Kanye West im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Kanye West im Trump Tower im Dezember 2016

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de