Begleitete Jannik Kontalis Yeliz Koc zu Pietros Babyshower?

Für wen entscheidet sich Yeliz Koc (29) letztendlich? Die einstige Bachelor-Bekanntheit ist momentan in der Show Make Love, Fake Love auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Ganz hoch im Kurs dafür stehen die Kandidaten Jannik und Max. Doch Letzterer hat eigentlich eine Freundin. Zuletzt wurde die begehrte Mutter einer Tochter mit dem vergebenen Hottie in einer Bar gesehen. Doch offenbar war Yeliz bereits im September mit Jannik zusammen auf eine Feier gegangen.

Aktuell kursieren auf TikTok Videos, mit denen mutmaßlich bewiesen wird, dass Jannik Yeliz auf die Babyparty ihrer guten Freundin Laura Maria Rypa (27) im September vergangenen Jahres begleitet hatte. In den Clips zu sehen sind Screenshots aus der Instagram-Story von der Verlobten von Pietro Lombardi (30). Und dort im Hintergrund sitzt eindeutig der "Make Love, Fake Love"-Kandidat!

Der 26-Jährige heizte auch selber schon die Gerüchteküche an. Via TikTok teilte er vor wenigen Tagen ein Video, in dem er bis über beide Ohren strahlt. "POV: Du hast endlich die Liebe deines Lebens gefunden", schrieb Jannik zu seinem Clip. Sein breites Lächeln spricht Bände: Ihn hat es offenbar ordentlich erwischt. Unter dem Video steht zudem "Mein Löwe, mein Bär". Meint er damit etwa Yeliz?

“Make Love, Fake Love” ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de