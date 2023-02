Bestohlen: So holte sich Orlando Bloom seine Uhren zurück!

Das ließ er sich nicht gefallen! Orlando Bloom (46) feierte als Schauspieler schon so einige Erfolge – das hatte natürlich auch Einfluss auf seinen Geldbeutel. Der Filmstar gönnte sich infolge dessen den ein oder anderen Luxus-Artikel, was jedoch im Juni 2009 von Kriminellen ausgenutzt wurde. Der Film-Darsteller war einer von mehreren Stars, die der "Bling Ring"-Gruppe zum Opfer fielen und ihm wurden unter anderem mehrere Rolex-Uhren entwendet. Doch so trickste Orlando die Diebe aus, um seine gestohlenen Uhren wiederzuerlangen!

In der "Late Late Show With James Corden" erklärt der 46-Jährige, dass er herausfinden konnte, wo sein gestohlenes Eigentum nach dem Diebstahl verkauft wurde. "Ich bin einfach in den Laden gegangen und hatte ein kleines Mikrofon dabei. Ich habe dann einen Privatdetektiv angerufen und ihn gefragt, wie ich nun vorgehen soll", meint Orlando. Der Fluch der Karibik-Star schildert im Weiteren, dass der Besitzer des entsprechenden Ladens "außer sich" gewesen sei, als er Orlando gesehen habe. Der Schauspieler habe schlussendlich fünf der insgesamt zehn gestohlenen Uhren wieder zurückbekommen.

Privat gehe es bei Orlando allerdings nicht so wild zu, betont er. Er und seine Verlobte Katy Perry (38) seien ein eingespieltes Team. Gleichfalls gibt er allerdings zu: "Wir haben manchmal mit unseren Emotionen und unserer beider Kreativität zu kämpfen."

Getty Images Orlando Bloom im Jahr 2018

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Jahr 2021

