Ehrlich: Rebel Wilson ist kein großer Fan von Online-Dating!

Sie äußert sich ehrlich! Rebel Wilson (42) feierte als Schauspielerin mit Filmen wie Pitch Perfect große Erfolge, und auch privat läuft es bei der Blondine richtig gut: Seit vergangenem Jahr ist sie mit ihrer Partnerin Ramona Agruma zusammen. Zuvor war die Schauspielerin mit dem Unternehmer-Erben Jacob Busch (31) liiert. Wie fast jeder heutzutage versuchte sich auch die "Senior Year"-Darstellerin im Online-Dating: Doch das gefiel Rebel so gar nicht!

Via Instagram veräußert die 42-Jährige, dass sie einst auf der Dating-App "Raya" aktiv gewesen sei. "Ich war bei meinen Freunden und ich dachte mir: 'Lasst uns ein Profil auf einer Dating-App anlegen'", schildert Rebel. Sie erklärt: "Man muss beim Nutzen der App bestimmte Eigenschaften angeben. Beispielsweise wurde ich gefragt, ob ich an Männern oder Frauen interessiert bin – das waren die einzigen zwei Optionen." Die "Pitch Perfect"-Darstellerin habe sich dann gefragt, warum man sich einen Stempel aufdrücken lassen muss. Rebel meint, dass das ein typisches Resultat des gesellschaftliche Denkens in Schubladen sei.

Die Schauspielerin ist froh, nun Ramona an ihrer Seite zu haben. "Wir haben uns durch unseren gemeinsamen Freund Hugh Sheridan (37) kennengelernt. Er kannte Ramona und mich seit Jahren", erzählte sie einst.

Rebel Wilson im Jahr 2022

Ramona Agruma und Rebel Wilson im Jahr 2023

Ramona Agruma und Rebel Wilson im Jahr 2022

