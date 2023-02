Heidi Klum will auch mit 70 Jahren noch Miniröcke tragen!

Heidi Klum (49) lässt sich vom Altern nicht beirren! Das Supermodel ist nun schon mehrere Jahrzehnte im Business und bekannt dafür, auch mal seine verführerische Seite zu präsentieren. Das gefällt nicht immer jedem! Im vergangenen Jahr wurde Heidi für die gemeinsame Dessous-Kampagne mit Tochter Leni Klum (18) kritisiert. Auch auf Social Media wird die Model-Mama ständig für ihre Freizügigkeit getadelt, während andere sie dafür feiern. In einem Interview stellt sie nun klar, dass sie sich davon nicht aufhalten lässt: Heidi Klum will auch mit 70 noch Miniröcke tragen!

"Ich bin oft dafür kritisiert worden, dass ich meinen Körper zur Schau stelle, für die Fotos, die ich in den sozialen Medien poste, dass ich vielleicht zu leichtsinnig bin", erzählt Heidi der italienischen Zeitschrift F. Sinnlichkeit sei etwas, das man in sich trage, und das will Heidi nicht aufgeben: "Das ist ein Teil von mir, ich trage auch noch Miniröcke, wenn ich 70 bin. Sinnlichkeit ist eine meiner Stärken."

Die 49-Jährige erinnert sich: "Es war nicht immer leicht für mich, weiterzukommen. Es war ein mühsamer Weg, aber ich habe es geschafft." Ihre Erfahrungen nutzt Heidi auch dieses Jahr wieder, um in der 18. Staffel von Germany's next Topmodel die nächste Generation auf das harte Business vorzubereiten. Ab 16. Februar wird sich zeigen, welche der Kandidatinnen ebenfalls Sinnlichkeit in sich trägt.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2022

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Anzeige

ActionPress Heidi Klum in West Hollywood, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de