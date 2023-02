Jetzt lästert Dieter Bohlen über eine einstige Jury-Kollegin

Dieter Bohlen (69) kann es nicht lassen! Vergangenes Jahr hatte die Produktion der Castingshow DSDS entschieden, dass der Musiker nicht mehr zeitgemäß für die Jury sei. Für die aktuelle Staffel kehrte er dann dennoch auf den Chefsessel zurück – und sorgte bereits für ordentlich Wirbel. Besonders der Sexismus-Skandal rund um die Kandidatin Jill Lange (22) schlug heftige Wellen. Nun schoss Dieter auch noch gegen eine ehemalige Jury-Kollegin!

Als ein Kandidat in der Show berichtete, Profi-Musiker zu sein und für Auftritte lediglich 250 Euro zu bekommen, erinnerte der 69-Jährige sich an seine eigenen Anfänge. Bei einer Tanz-Kapelle habe er Songs singen müssen, die ihm nicht in den Kram passten. "Ich musste ja damals das Lied der Schlümpfe [singen]. Das kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber wenn du so einen Scheiß... Oder Marianne Rosenberg (67) und so einen Müll", ließ der einstige Modern Talking-Sänger Revue passieren.

Die Schlagersängerin hatte 2014 in der Jury der Gesangsshow gesessen. Bereits damals war es wohl durchaus problematisch zugegangen. "Sogenannte 'Macho-Sprüche' von Kay (38) und auch von Dieter Bohlen waren oftmals sexistische Diskriminierungen gegenüber den Kandidatinnen", hatte Marianne ihr gänzlich unverhohlenes Urteil gegenüber Bild mitgeteilt.

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Dieter Bohlen, Musiker

Anzeige

Getty Images Marianne Rosenberg beim internationalen Schlagerfest

Anzeige

Getty Images Marianne Rosenberg, Mieze Katz, Kay One, Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de