Nach Ohrfeige: Kommt Will Smith zur Oscar-Verleihung 2023?

Im vergangenen Jahr sorgte Will Smith (54) für einen ziemlichen Skandal! Der Schauspieler war bei einer der größten Filmpreis-Verleihungen handgreiflich geworden. Bei den Oscars 2022 hatte sich der Moderator Chris Rock (58) über Jada Pinkett-Smith (51) lustig gemacht und dafür eine Ohrfeige von ihrem Mann bekommen. Der Star wurde danach für zehn Jahre von der Veranstaltung verbannt. Für sein Verhalten entschuldigte er sich – wird Will deshalb bei den diesjährigen Oscars wieder dabei sein?

Wie Hello jetzt berichtet, wird der 54-Jährige trotz seiner Entschuldigung nicht zu den Oscars kommen dürfen. Seine Strafe werde konsequent durchgezogen und somit muss der "Prince of Bel Air"-Darsteller die nächsten zehn Oscar-Events von zu Hause aus verfolgen. Auch andere Veranstaltungen der Film-Akademie darf er nicht besuchen: "Mr. Smith ist es nicht gestattet, persönlich oder virtuell an Veranstaltungen oder Programmen der Akademie teilzunehmen", heißt es in einem Statement der Organisation.

Und was ist mit Chris? Der Comedian war schon im August 2022 gefragt worden, ob er das Event noch ein drittes Mal moderieren möchte. Er hatte aber klar zu verstehen gegeben, dass er die Aufgabe nicht noch mal übernehmen wird. Nun erklärte der Bühnen-Star im Gespräch mit DailyBeast, dass er die diesjährige Oscar-Nacht noch nicht mal als Gast besuchen wird.

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Will Smith bei der Premiere von "Emancipation" in Los Angeles im November 2022

Anzeige

Getty Images Chris Rock bei den Oscars im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de