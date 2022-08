Nach Ohrfeige: Würde Chris Rock 2023 die Oscars moderieren?

Denkt Chris Rock (57) an ein Oscar-Comeback? Während der vergangenen Preisverleihung im März verpasste Will Smith (53) seinem Schauspielkollegen eine Ohrfeige – seitdem soll zwischen den beiden Männern Funkstille herrschen. Angeblich habe der Comedian jetzt aber das Angebot bekommen, die Verleihung nach dem Eklat im nächsten Jahr zu moderieren – aber würde Chris überhaupt die Chance ergreifen und zum dritten Mal die Oscars moderieren?

Arizona Republic berichtete jetzt, ob Chris Rock als Moderator zu den Oscars zurückkehren würde! So machte Chris selbst während eines Comedy-Auftritts jedoch deutlich: Nein, er wird nicht die Preisverleihung im nächsten Jahr moderieren! Während seines eindeutigen Statements bezog sich der 57-Jährige auf den Mordprozess von O.J. Simpson (75) 1995 und merkte an, dass es so wäre, als würde man die verstorbene Nicole Brown Simpson bitten, "in das Restaurant zurückzukehren", in dem ihre Mutter in der Nacht ihres Todes eine Brille vergessen hatte.

Bereits Anfang des Monats verkündete der neue Academy-CEO Bill Kramer, dass der Vorfall bei der Verleihung im nächsten Jahr nicht erneut aufgegriffen werden soll: "Wir wollen nach vorne blicken und eine Oscar-Verleihung haben, die das Kino feiert. Das ist im Moment unser Schwerpunkt, aber es geht wirklich darum, vorwärtszukommen."

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars 2022

Getty Images Chris Rock, Schauspieler

Getty Images Chris Rock bei den Oscars 2022

