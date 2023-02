Anna Kendrick kann sich keine Filme und Serien mehr ansehen!

Das war wohl zu viel des Guten! Anna Kendrick (37) schaffte 2008 mit der Rolle der Jessica Stanley in Twilight ihren Durchbruch im Filmgeschäft. Außerdem kennt man sie als Beca Mitchell aus den Pitch Perfect- Filmen. Doch das ist noch nicht alles – ihre Filmografie ist mittlerweile sehr lang. Sie spielte an der Seite von Cameron Diaz (50), Jennifer Lopez (53), Zac Efron (35) und vielen weiteren großen Schauspielern. Dennoch hat Anna keine Lust mehr, sich Filme oder Serien anzuschauen!

"Ich glaube, wenn man anfängt, Filme zu machen, gibt es eine Phase, in der sie einem irgendwie vermiest werden, weil man nur noch an die Arbeit hinter den Kulissen denkt und daran, wie die ganze Wurst gemacht wird", erzählte Anna in dem Format "Hot Ones". Sie führte weiter aus: "Wenn ein Film wirklich schlecht ist, dann denke ich mir: 'Warum haben sie sich so entschieden? Es wäre einfacher gewesen, dies oder jenes zu machen.'" Die Schauspielerin könne auch keinen guten Film genießen, da sie ständig nur daran denke, was im Hintergrund des Sets abläuft oder dass wohl alle einen guten Job gemacht haben.

Seit sie selbst als Darstellerin bei Filmproduktionen tätig ist, könne sie diese Gedanken nicht abschalten. "Ich habe das Gefühl, dass ich automatisch das Drehbuch in meinem Hinterkopf habe", stellte die Teen Choice Award-Gewinnerin fest. Aus diesem Grund könne sie Filme und Serien nicht genießen und dabei entspannen.

