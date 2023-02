Dank Nacktshooting: So akzeptierte Shania Twain ihren Körper

Shania Twain (57) hatte es nicht immer leicht. Aufgrund ihrer Borreliose-Erkrankung konnte die Country-Legende mehr als 7 Jahre nicht singen. Dank jahrelanger Physiotherapie, viel Gesangstraining und einer Stimmband-OP ist sie nun wieder zurück mit ihrem neuen Album "Queen of Me". Für die erste Single "Waking Up Dreaming" begeisterte die Sängerin ihre Fans mit einem verspielten Fotoshoot, bei dem sie sich oberkörperfrei präsentierte. So bestärkt fühlt Shania sich von den sexy Fotos!

Nur mit einem Cowboyhut bedeckt die Country-Schönheit auf einem Foto ihren Oberkörper. Nackte Haut zu zeigen, war ein großer Schritt für die Sängerin: "Ich war als Kind schon sehr schüchtern, was meinen Körper angeht. Das ging so weit, dass ich nicht im Badeanzug an den Strand ging. Ab meinem 10. Lebensjahr wurde es zur regelrechten Qual", erzählte sie gegenüber Extra. Doch das Nackt-Shooting "hat alles verändert". Mit 57 fühle sie sich wohler in ihrem Körper als jemals zuvor, und das will sie auch teilen. "Ich versuche nicht, der Welt meine Nacktheit zu zeigen, ich möchte zeigen, dass man selbstbewusst zu seiner eigenen Nacktheit stehen muss.", erklärte Shania.

Manche ihrer Follower haben dazu eine andere Meinung: "Shania, du musst nicht halb nackt sein, um deine Musik zu promoten. Deine Stimme ist schön genug. Bleib bescheiden und segne uns mit deiner Stimme, nicht mit deinem Körper.", kritisierte ein Fan. "Ich liebe Shania. Sie sieht verdammt gut aus und sollte sich vor niemandem rechtfertigen müssen!", konterte jemand.

Anzeige

Getty Images Shania Twain im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Shania Twain, Sängerin

Anzeige

Getty Images Shania Twain, Country-Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de