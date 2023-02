DSDS-Liste aufgetaucht: Ist das Dieter Bohlens Top Ten?

Sind etwa die zehn besten Kandidaten schon ausgeplaudert worden? Aktuell läuft die Jubiläumsstaffel von DSDS. Neben Dieter Bohlen (69) suchen Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Sängerin Leony das beste Gesangstalent. Aber auch fernab der Bühne macht die Show aktuell negative Schlagzeilen. Vor allem Dieters Sprüche stehen in der Kritik – Katja wollte wegen des Poptitans sogar die Jury verlassen. Nun ist auch noch eine geheime Liste aufgetaucht, die wohl nicht enthüllt werden sollte...

Die Dreharbeiten für die 20. Staffel fanden bereits bis Mitte des vergangenen Jahres in Thailand statt. Am Ende des zweiten Auslands-Recalls standen dann die zehn besten Kandidaten fest – und diese Top Ten ist jetzt laut Bild durchgesickert. Angeblich soll Kiyan Sepehr Yousefbeik, der von Dieter die Goldene CD bekam, in den Liveshows dabei sein. Außerdem sollen Adriano Pecoraro, Aileen Sager, Dilara Sabahat, Lorent Berisha, Marleen Schäfer, Natalie Nock und Sem Eisinger dann noch um den Einzug ins Finale kämpfen.

Auch Nikolaos Simediriadis alias Big N soll es bis in die Liveshows geschafft haben. Mit seinem eigenen Song "Let's Bounce" ging er im Netz viral – und griff sogar schon einen Label-Deal ab: Sein Track wurde bereits veröffentlicht! Lawa Baban soll ebenfalls in den Top Ten dabei sein. Die Beauty stand bereits bei Temptation Island vor der Kamera – und konnte nun wohl auch mit ihrem Gesang überzeugen.

Instagram / kiyanesy Kiyan Sepehr Yousefbeik bei DSDS

Instagram / bign_official Big N, DSDS-Kandidat

Instagram / lawaofficial Lawa Baban mit ihrem Recall-Ticket

