"First Dates Hotel"-Lucas ist bisexuell – Jessica verdattert

Bei diesem First Dates Hotel-Treffen gab es gleich zwei große Enthüllungen! Seit einigen Wochen läuft die vierte Staffel der beliebten Datingshow jede Woche montags im TV. In der vergangenen Woche funkte es auch bereits ordentlich: Die beiden Kandidaten Thomas und Virginia ließen sogar ihre Dates sitzen, um einander besser kennenzulernen. Ob auch die Stimmung zwischen diesen beiden Singles stimmte? Als Lucas seinem Date offenbarte, dass er auf Männer und Frauen steht, stutzte Jessica zunächst.

Bei einem gemeinsamen Essen im "First Dates Hotel"-Restaurant lernten sich die 22-Jährige und der 28-Jährige näher kennen. Dabei kam Lucas auch schnell auf seine sexuelle Orientierung zu sprechen: "Ich will nur, dass du weißt, dass ich in den letzten Jahren nicht festgelegt war auf Frauen oder Männer", offenbarte er der verdatterten Jessica. Im Einzelinterview verriet die dunkelhaarige Beauty dann, dass Lucas' Bisexualität sie ziemlich aus der Bahn geworfen habe. Doch auch Jessica hatte etwas auf dem Herzen, dass sie nicht ungesagt lassen wollte: "Also ich bin trans, ich wurde im falschen Körper geboren. Ist das ein Problem für dich? Mir ist das nur wichtig klarzustellen, dass ich nichts dazwischen bin – ich bin eine Frau", betonte sie.

Ob die beiden sich nach ihrem offenen Gespräch beim ersten Date womöglich wiedersehen wollen? "Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir unsicher bin, ob es für eine Zukunft reicht", gab Jessica ehrlich zu. Auch bei Lucas schien der Funke nicht ganz übergesprungen zu sein. "Wir haben zwar schon Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, wir sind zu unterschiedlich", berichtete er. Dennoch wolle das Duo in Kontakt bleiben – allerdings nur freundschaftlich.

RTL Die "First Dates Hotel"-Teilnehmerin Jessica

RTL Lucas, "First Dates Hotel"-Kandidat

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

