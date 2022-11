Rührend! Will Smith widmet Sohn Throwback zum 30. Geburtstag

Ein großer Tag im Hause Smith! Oscar-Preisträger Will Smith (54) ist stolzer Vater von drei Kindern. Gemeinsam mit seiner Frau Jada Pinkett-Smith (51) bekam der Filmstar seinen Sohn Jaden (24) und seine Tochter Willow Smith (22). Aus seiner früheren Beziehung mit Sheree Zampino (54) stammt sein ältestes Kind Trey (30). Doch von einem Kind kann man hier schon lange nicht mehr sprechen: Wills Sohn ist gerade 30 Jahre alt geworden!

Am Freitag feierte Trey seinen runden Geburtstag. Aus diesem Anlass widmete sein berühmter Vater ihm einen rührenden Beitrag auf Instagram. "Verdammt?! Ich habe jetzt offiziell einen 30 Jahre alten Sohn!", jubelte Will. Neben diesen Zeilen veröffentlichte der Men in Black-Star noch ein zauberhaftes Throwback-Video, das lauter Aufnahmen von Trey beinhaltet. Hier sehen seine Fans den Promi-Spross in emotionalen Fotos und Videos zu dem Song "This Is How We Do It" heranwachsen.

Anders als sein Dad ist Trey in der Musikbranche gelandet – er arbeitet als Songwriter, Sänger und Produzent. Auch aus seinem Halbbruder Jaden wurde nach ein paar Versuchen in der Schauspielwelt schließlich ein Musiker. Er verdient seine Brötchen zudem als Modedesigner und Model. Nesthäkchen Willow hat ebenfalls schon eigene Songs herausgebracht.

Instagram / willsmith Will Smith mit seinem Sohn Trey Smith

Getty Images Trey Smith, Musikproduzent

Instagram / treysmith0011 Will Smith mit seinen Kindern Jaden, Willow und Trey

