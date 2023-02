Mit Baby gesichtet: Wurde Jude Law zum siebten Mal Papa?

Gab es bei Jude Law (50) etwa wieder Nachwuchs? Der Schauspieler ist Vater von sechs Kindern von vier Müttern. Jude wurde zum ersten Mal Vater, nachdem er 1997 Sadie Frost (57) geheiratet hatte, mit der er zwei Söhne und eine Tochter hat. Im Jahr 2008 hatte Jude eine kurze Beziehung mit dem Model Samantha Burke, aus der sein viertes Kind hervorging. Aus einer weiteren Affäre mit der aufstrebenden Sängerin Cat Cavelli ging sein fünftes Kind hervor. 2019 heiratete er die Psychologin Phillipa Coan, mit der er im September 2020 erneut Nachwuchs bekam. Hat das Kind des Paares nun ein weiteres Geschwisterchen bekommen?

Der 50-jährige "Holiday"-Star wurde immerhin am Flughafen Heathrow mit seiner Frau Phillipa gesehen, die gestresst aussah und dabei ein Baby in einem Buggy schob – wie Aufnahmen beweisen, die Sun vorliegen. Eine Nanny schob ihr erstes Kind in einem anderen Buggy. Es ist allerdings unklar, ob es sich bei dem Baby wirklich um weiteren gemeinsamen Nachwuchs des Paares handelt. Noch haben Jude und Phillipa sich auch nicht zu den Schlagzeilen geäußert.

Bereits die erste Schwangerschaft von Phillipa hielt das Paar geheim. Lediglich Paparazzi erwischten die Frau des Schauspielers mit einem ziemlich runden Schwangerschaftsbauch beim Shopping in London. Das brachte die Gerüchteküche zum Brodeln – bevor Jude schließlich selber die Geburt des Kindes einige Monate später bestätigte.

Getty Images Jude Law und Phillippa Coan, Juli 2016

Getty Images Jude Law, Schauspieler

Action Press Jude Law in Los Angeles

